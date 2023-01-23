『サマンサベガ ハローキティ 50周年記念 ボストンバッグ ピンク 新品未使用【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 04時 59分に出品され04月19日 04時 59分に終了予定です。即決価格は13,889円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サマンサ サマンサベガ キティちゃん 50周年



ピンクキルトのキティちゃんのボストンバッグです。内容量もたっぷり入り、ショルダー付きなので便利に使っていただけると思います。すぐに完売していたのでお探しの方いかがでしょうか。



店頭購入し、使用せず包んでもらった状態のまま保管しておりました。



段ボールに入れて発送します。メルカリ便のどちらかでの発送のため、こだわりある方はコメント下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: サマンサヴェガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ サマンサベガ

ハローキティ

50周年記念

ボストンバッグ

ピンク

新品未使用