『♣️PRADA プラダ ナイロンショルダーバック ブラック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月13日 04時 34分に出品され05月13日 04時 34分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【ブランド】

PRADA プラダ



【商品名】

ナイロンショルダーバック



【サイズ】

約24cmx24cmx6cm

素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。



【状態】

使用感のある中古品です。

大きな目立つ傷、汚れは見られません。

付属品は保存袋です。



断捨離中のため出品中です。

商品状態は画像をご確認ください。

商品は手元にありますので、すぐに発送可能です。



※交渉中や問い合わせ中でも即購入者を優先いたします。

※取り置き・専用等は行っておりません。

※値引き交渉は受付けておりません。

※価格については随時上下させていますのでご了承ください。



TR10295413 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ♣️PRADA

プラダ

ナイロンショルダーバック

ブラック