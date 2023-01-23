『【PORTER】ユニオン リュック バッグパック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 51分に出品され03月27日 19時 51分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在390件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪



数年前に購入しましたが、おそらく5回も使っていないと思います。

傷や汚れ等ほとんどなく美品です。



横のバックルを外すと15センチほどのマチになるため、多くの荷物を入れることが可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【PORTER】ユニオン リュック バッグパック