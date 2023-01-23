『DOWN NORTH CAMP コーチジャケット ブラック Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 18時 53分に出品され03月20日 18時 53分に終了予定です。即決価格は11,635円に設定されています。現在352件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DOWN NORTH CAMPのコーチジャケットです。色はブラックでLサイズです。

インナーはボアです。

着用感はありますが大きな傷や汚れはなくまだまだ着用いただけると思います。

ネイビーも出品しております。



着丈:73

身幅:60

肩幅:51



カラー···ブラック



#downnorthcamp #dogear #monju #issugi #mrpug #仙人掌 #kidfresino #5lack 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ユナイテッドスポーツオブアメリカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DOWN

NORTH

CAMP

コーチジャケット ブラック Lサイズ