『AIR JORDAN 1 LOW LT SMOKE GREY/GYM RED【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 07時 55分に出品され03月22日 07時 55分に終了予定です。即決価格は9,749円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 AIR JORDAN 1 LOW SE

LT SMOKE GLEY/GYM RED-WHITE GRIS FUME CLAIR/ROUGE GYM



3回ほど履きました。

状態は画像にて確認お願いします。

クレームは受け付けておりませんので、必ず確認後購入お願いします。



メインカラー···グレー,レッド,ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 27cm ブランド: エアジョーダン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ AIR

JORDAN

1

LOW

LT

SMOKE

GREY/GYM

RED