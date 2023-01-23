『玄米コシヒカリ３０キロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 07分に出品され03月16日 14時 07分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 令和6年のコシヒカリ玄米です

農家さんから直送されたお米です

とてもツヤツヤ美味しいご飯が炊けました。



種類···玄米



銘柄···コシヒカリ



量···30kg〜 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コシヒカリ