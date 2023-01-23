『PHINGERIN パラシュートジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月13日 02時 32分に出品され05月13日 02時 32分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在131件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PHINGERIN フィンガリン

パラシュートジャケット



D.NAVY

サイズM

定価:39,600



着丈74.5cm 身幅57cm 肩幅43.5cm 袖丈65.5cm



トレンチコートを思わせる、しなやかなバーバリー素材を使用した、オリジナルのショートコート。

今回は裾幅を調節するアジャスタードローコードに変更。

ハンドウォーマーポケットの中から調節できる様になっています。

ボディと共生地の肩ストラップが付きますので、

暑く感じる時はジャケットを肩に掛けてお使いいただけます。



数回着用しましたが、状態良くまだまだ着用頂けます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: フィンガリン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PHINGERIN

パラシュートジャケット