『Apple MacBookpro ジャンク品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 12分に出品され03月30日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品】

MacBook Pro 13-inch 2017 Thunderbolt3x2



【状態】

故障、初期化済み



【付属品】

充電器



2018年に購入し、下記症状が確認しており故障と判断しているため、ジャンク品としてご承知おきください。

・電源が付きにくい

・使用していると本体が異常に熱くなる

・使っている最中、稼働音がうるさい（異音）



PC初期化しましたが、ファームウェアのパスワードが分からず復旧できませんでしたので、「電源が付かないないもの」として購入検討お願いいたします。



ジャンク品のため、購入確定後の返品は対応致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>MacBook本体 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: アップル