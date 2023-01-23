『名作 needles ニードルス モヘア カーディガン ブルー フレイム L【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 15時 46分に出品され04月01日 15時 46分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在686件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NEEDLES / ニードルス

MOHAIR CARDIGAN / モヘアカーディガン





名作の フレイム柄 ブルーです。

カラーリングも最高です。大事に着ていましたが、気に入って着用していましたので多少の使用感はありますが、着込むほどにかっこよくなると思います。

左胸に一部モヘアが削れてしまったような箇所があります。古着なれしているかたなら、気にならない程度かなと思いますが予めご了承ください。



サイズL

身幅 約58

肩幅 約5156

袖丈 約65

着丈 約72

モヘヤ 55

ナイロン 30

ウール 15

日本製





素材···ニット



カラー···ブルー



袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ニードルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 名作

needles

ニードルス

モヘア

カーディガン

ブルー

フレイム

L