『ミニマエストラ カービングトライブス 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 21時 03分に出品され03月10日 21時 03分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 閲覧ありがとうございます。



断捨離のため出品いたします。

ポケットやカード収納などもあり使いやすく

ファッションにも合わせやすいブラックです。

定価は3.5万程だったように記憶しています。



縦:18㎝

横:21.5㎝

幅:6㎝

※素人採寸のためご容赦ください



中古品となりますので、

状態は写真をご確認の上ご検討お願いいたします。



カラー···ブラック



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: カービングトライブス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ミニマエストラ

カービングトライブス

黒