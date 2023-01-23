『Cootie Denim Coverall Indigo Wash Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 54分に出品され04月08日 18時 54分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在437件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Cootie ProductionsのDenim Coverall (INDIGO HARD WASH) / デニム カバーオールです。



2024年の年明けに発売されたモデルです。



M (着丈75.5cm,肩幅63cm,身幅71.25cm,袖丈57.5cm)



○長すぎない着丈やアーム幅など、細部にサイズを調整を加え、今のトレンドにモダナイズした一着。張りがあり立体感のあるシルエットで、身幅、袖幅を広く設定したリラックスフィット。



○予め縮みによる変形を防ぎ、着心地と風合い豊かなアタリ感が際立つハードウォッシュ加工仕上げ。



○生地には12.5ozのムラのないフラットな表情のデニムを使用している為、長期の着用で最上の色落ちとアタリが生まれ経年変化が楽しめる一着。



○オリジナルロゴ入りボタンを使用。



○左ポケットにピスネーム付き。



定価: ￥36,300 税込



着用回数:5回前後



質問や交渉はコメントまでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Cootie

Denim

Coverall

Indigo

Wash

Mサイズ