『セキネ ブーンバイク GT ジャンク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 15分に出品され03月27日 17時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ
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|全体的に状態が悪い
SALSA サルサ クロモリ ステム 25.4 surly サーリー ブルーラグ
¥ 9360
TSUNAMI ピストフレームセット
¥ 13000
SDG BEL-AIR saddle BL special
¥ 7800
Tom様専用 FSA SL-K compact 380mm
¥ 9750
bmx FiendReynolds Bar Rise 9.25
¥ 7800
Manitou Minute pro フロントフォーク R40EB
¥ 13846
GRX FC-RX600 40T
¥ 10920
「美品」マヴィック MAVIC KSYRIUM PRO CARBON SL T
¥ 41820
THOMSON elite X4 stem 31.8mm ステム 60mm
¥ 7722
カリ様専用 マウンテンバイク フレーム ダートジャンプ 26インチ
¥ 10250
ZIPP SL SPRINT 110mm
¥ 12000
SHIMANO ULTEGRA FC-6600 クランクセット
¥ 9360
ボントレガー Montrose Pro Bike Saddle 138mm
¥ 7644
Shimanoアルテグラ FC-6400 クランクセット 165mm シルバー
¥ 7410
スギノOX2-901D Compact+ 46x30
¥ 10433
Specialized サドル POWER ARC EXPERT SADDLE
¥ 9750
NJS 競輪SHIMANO DURA-ACE クランク167.5mm
¥ 14080
metida team s-flex メリダ カーボン シートポスト φ27.2
¥ 7566
落札価格10140円
51 入札履歴
終了
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