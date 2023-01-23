『セキネ ブーンバイク GT ジャンク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 15分に出品され03月27日 17時 15分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在51件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 三軒茶屋まで引き取られるかたがいらっしゃれば

5000円でお譲りします。



防犯登録の期限は切れていると思いますが、現状でのお渡しとなります。ジャンクということでご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>パーツ 商品の状態: 全体的に状態が悪い

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

パーツ タグ セキネ ブーンバイク GT

ジャンク