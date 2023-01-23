『Supreme x Hanes Bones Thermal Crew【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 16時 35分に出品され04月07日 16時 35分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【デザイン】

このスウェットシャツは、骨のデザインが特徴的で、ユニークなスタイルを提供します。カジュアルなコーディネートに最適です。



【素材】

サーマル素材を使用しており、保温性に優れています。寒い季節でも快適に着用できます。



【ブランドコラボ】

SupremeとHanesのコラボレーション商品で、ストリートファッションにおいて高い人気を誇ります。コレクターやファッション愛好者にとって必見のアイテムです。



- ブランド: Supreme x Hanes

- モデル名: Thermal Crew

- パック数: 1 Pack

- 色: ナチュラル

- サイズ: S/P (34-36インチ / 86-91cm)



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

x

Hanes

Bones

Thermal

Crew