『WILD THINGS 米軍 ハッピースーツ ECWCS LEVEI7 XS-R【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 11時 50分に出品され03月19日 11時 50分に終了予定です。即決価格は8,619円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WILD THINGS 米軍 ワイルドシングス ECWCS LEVEL7です。



表側引っ掻け傷もなく美品です。

裏は摩擦による毛羽立ちとドローコードが劣化して伸びたり切れたりしているので交換がおすすめです。

YKKジップです。

暖かさは間違いないアイテムなので古着のご理解のある方はぜひ。



- サイズ: XS-R

- 色: コヨーテ

- 素材: プリマロフト

- デザイン: フルジップ

- スタイル: スタンドカラー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WILD

THINGS

米軍

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