『RaiRai様専用 新品未使用supreme box logo Hoodie【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 21時 03分に出品され03月05日 21時 03分に終了予定です。即決価格は17,340円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 去年購入しましたが大切にしすぎて、一度も着用せずに保管しておりました。

新品未使用 Sサイズ

好みのスタイルにもよりますが、170cm65kgでちょうどいいサイズ感でした。



オンラインで購入した確実正規品です。

必要な方には、注文時のメールもお見せできます。



公式サイズ表

着丈 65cm

身幅 62cm

袖丈 57cm

肩幅 53cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ RaiRai様専用 新品未使用supreme

box

logo

Hoodie