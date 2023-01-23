『CHROME HEARTS Tシャツ small【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 22時 21分に出品され03月09日 22時 21分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CHROME HEARTS



サイズs small



素人寸法ですが

肩幅 44 着丈 69身幅 50



着用回数1回 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CHROME

HEARTS



Tシャツ

small