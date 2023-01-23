『VALENTINO GARAVANI ヴァレンティノ ガラヴァーニ バッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 09時 24分に出品され04月03日 09時 24分に終了予定です。即決価格は11,850円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♪



サイズや状態など説明、画像などを良くご確認いただきますよう宜しくお願い致します。

分からない事ばお気軽にコメント下さい(*^^*)







○アイテム



【 VALENTINO GARAVANI 】



バッグ ワンショルダーバッグ ビーズ刺繍



ヴィンテージバッグ







付属品・・・ 保存袋



○サイズ



サイズ感に関してはお手持ちの物と比べて頂けると幸いです。





タテ 約15センチ

ヨコ 約27センチ

マチ 約6センチ

持ち手高さ 約15センチ





平置き実寸。

着画はお断りいたします。

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。





○状態

汚れやシミ汚れございます。



その他特に目立った汚れや傷、角スレ、破れや剥がれ、割れやベタつき、匂い等は無いです。







＊基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入はお控え下さい。ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。





○カラー



ベージュ







○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





※ 某大手ブランド中古ショップにて購入をし、真贋鑑定済み商品でございます。







お気軽にコメント下さい^o^

USEDのため神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ヴァレンティノガラヴァーニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ VALENTINO

GARAVANI



ヴァレンティノ

ガラヴァーニ バッグ