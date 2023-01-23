『フェラガモ トートバッグ レザー 肩掛け ガンチーニ オフホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 30分に出品され04月18日 02時 30分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【色】

オフホワイトとライトベージュの中間色



【素材】

レザー



【サイズ（cm）】

横幅(下)28.5 × 高さ22.5 × マチ15

持ち手高 19.5



【内ポケット】

ファスナーあり：1

ファスナーなし：0



【状態】

使用感はありますが、目立った傷や汚れ等なく一般的なUSED品の状態です。

レザー部分にはレザー用保湿クリームを塗布していますので到着後すぐにご使用いただけます。



【購入元】

大手ブランド買取店

ストア・ショップ

業者オークション

※鑑定済み



【付属品】

なし（バッグのみ）

※本項にはカード等メイン商品の機能に関係ないものについて記載します



キーワード：

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【その他】

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・極力実物と同じ色に見えるように撮影しておりますが、お使いのモニターによっても微妙に異なる場合があります

・サイズは素人採寸のため誤差があります

・画像・説明文にないものは付属しません

付属品の状態については記載しておりませんので気になる方はご質問ください

・型番が付されていない商品については記載の型番の正誤は保証しかねます

・ご購入いただいた商品を販売いただいても問題ございません

ただし写真及び説明文は出品者が著作権を有するためコピー厳禁

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211024-207A2-1444 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェラガモ

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ガンチーニ

オフホワイト