『00s NIKE Y2K マウンテンジャケット フーディー テック 短丈【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 15時 10分に出品され04月09日 15時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在327件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド・年代】

90-00s NIKE



説明不要の00s NIKE マウンテンフーディー。

前後のスウォッシュデザインやカラーリングが推しポイントです。表面もナイロンではなく、フェイクスエードのような生地感が唯一無二です。



ドローコード付きなので短丈で着用できます。



【カラー】

ベージュ オフホワイト



【コンディション】

写真参照。



多少の使用感がある程度で

特に表記するところの無い非常に良い状態です。



【表記サイズ】

L



(実寸をご確認ください)



【実寸】

着丈約 70

身幅約 57

肩幅約 53

袖丈約 65





着用モデル身長 172cm



☆ 補足 （計測は全て平置きでの計測になります。多少の誤差はご了承下さい） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

NIKE

Y2K

マウンテンジャケット

フーディー

テック

短丈