『トゥミ レザーリュック ハリソン 63009DP【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 08時 58分に出品され03月13日 08時 58分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】トゥミ

【商品名】ハリソン

【型番】63009DP

【カラー】ブラック

【素材】レザー

【仕様】外側：ファスナー付ポケット×2

外側ポケット中面：ファスナー付ポケット×1、オープンポケット×1

カードポケット×2、ペンホルダー×2

内側：ファスナー付ポケット×1、オープンポケット×3

【サイズ】H約39cm×W約24cm×D約7cm

持ち手：約21cm

ショルダー：約67cm～約85cm

【付属品】保証カード、保管袋



2017年9月に大丸百貨店にて購入



革ならではの使用感がありますが味がある感じです。

オシャレで人と被らないデザインです

ファスナー状態良好

ビジネスやお出かけのお供にトゥミの紳士なリュックは如何でしょうか



状態、ご理解頂ける方ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: トゥミ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ トゥミ



レザーリュック ハリソン



63009DP