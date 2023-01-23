『【新品未使用】jaded london スタースタッズベルト ピンク【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 20時 23分に出品され03月23日 20時 23分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在471件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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こちらjaded london オンラインサイトにて購入致しました。





今話題のjaded london今季のスタッズベルトになります。見た目通りのロック、パンク要素強めなディティールはもちろん、ピンクがスタイリングのアクセントに非常におすすめです。お探ししていた方は是非この機会に★



他にも多数そろえておりますので。





カラー...ピンク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 【新品未使用】jaded

london

スタースタッズベルト ピンク