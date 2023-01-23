『⭐️値下げ中⭐️ルイヴィトン✨モノグラム✨アマゾンLOUIS VUITTON【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 11時 26分に出品され03月29日 11時 26分に終了予定です。即決価格は14,432円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン

アマゾン モノグラム レザー 本革 ミニ ショルダーバッグ



シリアルナンバー TH1013



10数年前に購入。

年に数回程度使用していました。

ショルダー：ヌメ革スレ、ヤケ、付け根ヨレ、ヒビ（写真参照）

ヌメ革：スレ、ヤケ、シミ（写真参照）

カラー...ブラウン

ルイヴィトン/型名...アマゾン

ルイヴィトン/柄...モノグラム 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⭐️値下げ中⭐️ルイヴィトン✨モノグラム✨アマゾンLOUIS

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