『CAPTAINS HELM レザーライダースジャケット XL【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 20分に出品され03月15日 15時 20分に終了予定です。即決価格は12,778円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの特徴】

CAPTAINS HELMは、スタイリッシュでありながら耐久性のあるレザーを使用したジャケットを提供しています。このジャケットは、ライダーススタイルのデザインで、バイク愛好者にも最適です。



【素材とデザイン】

高品質なレザーを使用しており、着心地が良く、長持ちします。黒の色合いは、どんなスタイルにも合わせやすく、シンプルながらも存在感があります。



【サイズとフィット感】

サイズはLで、ゆったりとしたフィット感があり、動きやすさを重視したデザインです。アクティブなライフスタイルにぴったりです。



- ブランド: CAPTAINS HELM

- 色: 黒

- 素材: レザー

- デザイン: ライダースジャケット

- サイズ: XL



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CAPTAINS

HELM

レザーライダースジャケット

XL