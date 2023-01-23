『【高品質】男性スタイル指輪 モアサナイト D0.50ct クラリティFLリング【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 46分に出品され03月26日 20時 46分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 15号～25号：カスタマイズ

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#Anniej

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【商品説明】

状態：新品未使用

カラット：D1.00ct

素材：プラチナ

付属品···ギャランティー(証明書),箱





GRA鑑定書

注意：

クレーム、返品は受付ません

配送中の事故などの責任は負えません

神経質な方ご遠慮下さい



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カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 【高品質】男性スタイル指輪 モアサナイト D0.50ct

クラリティFLリング