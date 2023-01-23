『レディースバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 15時 20分に出品され03月15日 15時 20分に終了予定です。即決価格は12,994円に設定されています。現在70件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます(˶˙˙˶)♡

新品未使用です



サイズ 約 25*17.5*7cm



■付属品： 紙袋、保存袋など



※工場製品とは何ですか

正規アウトレット店の商品基準を満たしております。

レザー、メタル、ファブリックはブティックより少し甘めですが、B級品や中古品ではありません。

アウトレット専門商品、シーズンオフ商品、余剰商品、

人気商品の廉価版として販売された商品です。



【注意】

●ご注文の受付期間は毎週月曜～日曜となっており、翌週が仕分け・発送となります。各注文は支払い後2週間以内に発送されます。

●こちらはTory Burchの海外アウトレット品になります。

●国内ブティック品の様な完璧なものをお求めの方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。

●ご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レディースバッグ