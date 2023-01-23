『CHARLES JEFFREY LOVERBOY 24ss ダメージニット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 04時 31分に出品され03月12日 04時 31分に終了予定です。即決価格は16,560円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024ssのラバーボーイのダメージニットになります。

あまりきていないのと金欠により出品します。

今年の1月頃に定価8万弱くらいで購入しました。

着用回数は2.3回ほどで新品同様の綺麗な状態となっています。





肩幅···56cm

身幅···55cm

袖丈···50cm

着丈···55cm



素材···コットンニット



ラバーボーイ

Charlesjeffreyloverboy

Y2K

11747391

Goffa 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ CHARLES

JEFFREY

LOVERBOY

24ss

ダメージニット