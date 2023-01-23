『バンズハイカットスニーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 00時 16分に出品され03月15日 00時 16分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バンズSK8ハイカットスニーカーになります。かなり古いものになりますがかなり綺麗です。以前彼女が履いてましたがコレクション整理で出品するそうです。ソールの減りは全くと言っていい程ありません。かかとの内側の破れやスレなども全くありません。

どうしても古い為ソールは少し黄ばみが全体的にでていますがそれ以外はとても綺麗です。

サイズがハッキリわかりません。ソールのピンクの所を測ると25.5から26だと思われます。



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メインカラー...ブラック, ピンク



モデル名...スケートハイ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ バンズハイカットスニーカー