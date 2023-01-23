『R.H VINTAGE 着用2回 Sサイズ シャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 18時 54分に出品され03月20日 18時 54分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ロンハーマンヴィンテージのチェックシャツです。



一目惚れして購入しましたが、

着る機会がなかったので出品します。



サイズはご確認ください！



- ブランド: R.H VINTAGE

- サイズ: S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ロンハーマンヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ R.H

VINTAGE

着用2回 Sサイズ シャツ