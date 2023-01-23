『ポーターショルダーバック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 12時 21分に出品され03月04日 12時 21分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 業者による再着色を表面しており

かなり綺麗に仕上がっています

内側もシミなくかなり綺麗です。

あくまで中古、細かな問題は

ご容赦くださいませ。

返品は出来ません。

サイズ約幅36. 高さ26. マチ11cm

素材はベルト、ヘリガード、その他

一部本革。ボディはしっかりしたナイロ

ン製。内側は綿混。

一泊位は充分の大きさかと。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポーターショルダーバック