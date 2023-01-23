『ケースバッテリーも新品 wf-1000xm4 ブラック 数量限定おまけ付き！【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 23分に出品され03月24日 08時 23分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在481件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら数量限定のイヤーピース付きになります(*^^*)

イヤホン新品交換品とケースになりますm(_ _)m



+1500円でケースバッテリーも新品に交換できますので、もしよければご検討お願いいたします(^-^)



SONY WF-1000XM4 ブラック



最安値になります！

新品定価33000円のハイエンドモデルです！

SONY最高峰の音質、ノイキャンで最高の音を楽しめます！

新品交換未使用品+付属品付きでこのお値段はまず無いと思います！



wf-1000xm4の初期ロットにて発生したバッテリー不具合を修理に出したところ、保証でイヤホンが新品交換となりましたのでこのまま出品させて頂きます(*^^*)



ケースはSONYの検品にて問題ないとのことで、返ってきましたので、そのままつけさせて頂きます(^-^)



交換明細書をつけさせて頂きますので生産番号も書かれており、安心です(*^^*)





このお値段は他ではまずないと思います！



相場を確認してもかなりお安く出品させて頂いておりますので極端なお値下げは出来かねますのでご了承くださいm(_ _)m



完全ワイヤレスイヤホンでハイレゾ音源対応モデルです！



SONY

ソニー

完全ワイヤレスイヤホン

wf-1000xm4

SONY WF-1000XM4 ブラック 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用