『ラルチザン パフューム パッサージュ ダンフェ オードトワレ 50ml【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 16時 31分に出品され03月18日 16時 31分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在615件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LARTISAN PARFUMEUR

ラルチザンパフューム

パッサージュ ダンフェ

オードトワレ スプレイ50ml



使用回数は5回ほどです。残量は、9割近くあるとおもいます。(写真4でご確認ください。)ゴールドのキャップに白いはんてんがあります。(経年劣化だと思われます。)

箱にはところどころダメージがあります。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ラルチザンパフューム