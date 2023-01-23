『CORDURA RS BOTTLE BUN BAG PACK【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 58分に出品され04月11日 13時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在281件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 24aw palace skateboardsのバッグです。

購入し、1度のみ使用しました。

似たようなバッグが増えてしまっているため、こちらは綺麗なうちに出品します。



ボディバッグ

ウエストポーチ

ショルダーバッグ

メッセンジャーバッグ



supreme kith carhartt 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ CORDURA

RS

BOTTLE

BUN

BAG

PACK