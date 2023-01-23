『TAMRON 70-180mm F/2.8 Di III VXD (A056)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 08時 25分に出品され04月16日 08時 25分に終了予定です。即決価格は39,780円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2回ほど外で利用しました。

目立った傷や汚れはございません。

また、箱がありません。



【高性能ズームレンズ】

TAMRONの70-180mm F/2.8 Di III VXDは、広範囲の焦点距離をカバーし、ポートレートから風景まで多様な撮影に対応します。



【明るい開放絞り】

F/2.8の明るい開放絞りにより、低光量の環境でも優れたパフォーマンスを発揮し、美しいボケ味を実現します。



【軽量・コンパクト】

このレンズは軽量で持ち運びやすく、旅行や日常の撮影に最適です。



- ブランド: TAMRON

- モデル: 70-180mm F/2.8 Di III VXD

- 焦点距離: 70-180mm

- 最大絞り: F/2.8

- 付属品: レンズフード、取扱説明書

- 製造国: 日本



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: タムロン