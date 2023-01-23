『WF-1000XM5 充電ケース 充電器 本体のみ プラチナシルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 04時 31分に出品され04月10日 04時 31分に終了予定です。即決価格は7,238円に設定されています。現在630件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ソニー
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落札価格7238円
630 入札履歴
終了
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