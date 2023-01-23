『Mサイズ レザーガントレットグローブ 純正ハーレーダビッドソン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 03時 38分に出品され04月25日 03時 38分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ハーレーダビッドソン

ラチェット ガントレットグローブ

数回使用

定価19,104円



シンサレートで暖かくリフレクターで安全です！





【商品説明】

3M Thinsulate高機能中綿素材と袖口の調整可能なガントレットで悪天候にも耐える。



【仕様】

・ステイウォーム：3M™Thinsulate™高機能中綿素材で手の甲部分をさらに暖かく

・フィット感＆動きやすさ：人間工学に基づいた親指形状、その他の指部分はあらかじめ30°に湾曲

・指関節部分にはパワーストレッチを採用

・手首部分は伸縮性があり、調整可能

・袖口部分の開閉部は調整可能

・乗り心地向上のための機能：手のひら部分をアマーラ(人工スエード皮革)で補強

・3M™Scotchlite™反射素材を指関節に採用

・タッチスクリーン対応

・デザイン詳細：ラバーグラフィック

・素材：山羊革

・起毛トリコット裏地 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ハーレーダビッドソン

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ Mサイズ レザーガントレットグローブ 純正ハーレーダビッドソン