『【新宿店限定】 UNIQLO シングルカラーショートブルゾン 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 19分に出品され03月09日 20時 19分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在913件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユニクロ新宿店で購入しました。

※オンラインでは即完売のサイズです。



メンズのMですがユニセックスで女性でも着用できます。



朝から並んで入店しましたが店内が混雑していて試着できず、思っていたサイズ感と違うので泣く泣く出品します。素敵な商品なので出品を取り消すか迷っておりこのお値段になります。



SPECIAL EDITION

FROM EU/US

欧米から来た、特別なコレクション

これまでヨーロッパやアメリカのみで販売していた商品の中から、特に現地のお客様に人気のアイテムを選び抜いたコレクション。欧米のトレンドを感じられるスタイリングを楽しめます。



10月25日(金)より、

新宿本店とオンラインストアだけで販売開始

※日本国内販売に合わせた、日本サイズ規格の商品です



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新宿店限定】 UNIQLO

シングルカラーショートブルゾン 黒