『イルビゾンテ キャンディリュック 3way リュック ショルダーバック ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 02時 26分に出品され04月14日 02時 26分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|イルビゾンテ
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落札価格12490円
565 入札履歴
終了
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