『イルビゾンテ キャンディリュック 3way リュック ショルダーバック ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 02時 26分に出品され04月14日 02時 26分に終了予定です。即決価格は12,490円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 No.1126



【美品✨】



IL BISONTE キャンディリュック 3WAY キャメル ヌメ バックパック ショルダーバック レディース

イルビゾンテ バッグ IL BISONTE レザーキャンディーリュック（ Ｍ ） ブラック 黒



ロングセラーの人気商品です＾＾

開いて使用するとA4サイズも入ります。



金具部分にやや劣化は感じられますが、エイジングが進み、いい味を出していますので革製品が好きな方如何でしょうか？革に小傷はございますが、全体的に綺麗な方だと思います✨



革製品をエイジングと捉えず傷や汚れと判断される方は購入をお控え下さいませ。



フロントのポケットはベルトを外さず、ボタンで開閉できます。（写真１６枚目）



【サイズ】

高さ 約26㎝

幅 約28㎝

マチ 約10㎝ （フロントポケットを除く）



ストラップ 約44㎝〜70㎝

ハンドル 約27㎝〜29㎝ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: イルビゾンテ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イルビゾンテ

キャンディリュック

3way

リュック

ショルダーバック

ブラック