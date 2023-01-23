『HITACHI 式洗濯機 BW-V80J 8kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 03時 01分に出品され05月09日 03時 01分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い洗浄力】

HITACHIのBW-V80Jは、強力な洗浄機能を備え、衣類をしっかりと洗い上げます。



【省エネ設計】

100Vの電源で、500Wの消費電力を実現しており、経済的です。



【使いやすいデザイン】

二槽式の設計により、洗濯と脱水を効率的に行えます。



- ブランド: HITACHI

- モデル番号: BW-V80J

- タイプ: 二槽式洗濯機

- 色: ホワイト

- 容量: 8kg

- 電源: 100V

- 消費電力: 500W



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし