『HITACHI 式洗濯機 BW-V80J 8kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月09日 03時 01分に出品され05月09日 03時 01分に終了予定です。即決価格は21,450円に設定されています。現在482件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機
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落札価格21450円
482 入札履歴
終了
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