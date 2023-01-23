『【希少】Greco JB-450 ジャパンビンテージ エレキベース グレコ【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 22時 21分に出品され04月04日 22時 21分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
Fender J precision bass
¥ 50600
ジャンク Markbass little Mark III
¥ 13124
ヤマハ USA製ハードケース ベース用
¥ 10075
HARTKE ( ハートキー ) HD15 ベース・コンボアンプ
¥ 9750
ORIGIN EFFECTS DCX BASS
¥ 16380
Sadowsky ME21 VJ4 MR CAR
¥ 23400
Fender USA Elite Jazz Bass V
¥ 87120
EBS / MultiComp
¥ 9750
RD Type 4st Bass
¥ 39600
Fender JAPAN Jazz Bass
¥ 44900
BUSKERS BJB-Standard ベース初心者12点セット【島村楽器】
¥ 14432
これ以上値下げ不可 Warwick streamerLX4 2003年 ドイツ製
¥ 58500
Aria Pro Ⅱ ベース TSB-Blackn Gold 日本製 マツモク
¥ 26520
Darkglass Vintage Ultra V2 with AUX IN 青
¥ 23790
Ibanez GIO ベースギター 4弦 アイボリー
¥ 9620
TRIAL BS-3 ラインセレクター
¥ 9750
acoustic 140 ベースアンプ ヘッド ジャンク
¥ 9360
【shumさま専用】Fender Mexico Vintera 50s
¥ 34242
落札価格24200円
44 入札履歴
終了
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