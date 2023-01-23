『【希少】Greco JB-450 ジャパンビンテージ エレキベース グレコ【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 22時 21分に出品され04月04日 22時 21分に終了予定です。即決価格は24,200円に設定されています。現在44件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Grecoのジャパンビンテージ「JB-450」です！



【商品状態】

コレクションで保有してました。自然使用による傷や1部打痕はみられますが、致命的なダメージは見られておらずこの年代のジャパンビンテージの中では比較的綺麗な状態です。



アンプに通して出力確認済み。良い音鳴ってます！ボリュームや目立つガリなく動作も良好です！ネックはストレート、フレット残約8割程度になります。



付属品はハードケースが付属します。現在購入出来るのはこちらの1点限りですので是非ご検討ください。



写真をよくご確認頂き、あくまで中古品であることをご理解の上ご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ベース 商品の状態: やや傷や汚れあり