『【希少】【美品】 remilla レミーラ サボットプル XL ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月01日 01時 52分に出品され04月01日 01時 52分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に購入したままあまり着用せずに保管していました。

着用ジャンル変更の為、出品します。

かなり格好良く、remillaの希少な1着になります。





カラー···ネイビー



サイズ XL

身幅60センチ 身丈76センチ



素材(詰め物)···中綿ダウン,その他





目立った汚れはありませんが、中古なのでご理解いただける方の購入をお願いします。



真ん中に大きめなジッパー付きポケットがあり、両サイドから手を入れるポケットもございますので便利です。

首後ろと裾にドローコードがございます。

凄く軽く。中綿入りで暖かいです。





表地 綿100%

裏地 ポリエステル100%

中綿ポリエステル100% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レミーラ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】【美品】 remilla

レミーラ サボットプル XL

ネイビー