『【美品】KARCHER K3 SILENT 高圧洗浄機 60Hz ケルヒャー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 03時 59分に出品され04月28日 03時 59分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ケルヒャー
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落札価格11375円
304 入札履歴
終了
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