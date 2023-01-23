『【美品】KARCHER K3 SILENT 高圧洗浄機 60Hz ケルヒャー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月28日 03時 59分に出品され04月28日 03時 59分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎即購入OK・匿名配送です。



KARCHERの高圧洗浄機、K3サイレント(1.601-447.0)です。



◆状態

・目立つ傷や汚れはなく美品かと思います(必ず写真にて傷や汚れ等のコンディションをご確認下さい)。



・動作確認済み。



・別売りの延長高圧ホース(10m)が付属いたします。



・60Hz(西日本)です。



◆セット内容

・本体

・高圧ホース(10m)

・延長高圧ホース(10m・別売り)

・トリガーガン

・サイクロンジェットノズル

・本体側カップリング(本体装着済み)

・伸縮ハンドル(本体装着済み)

・トリガーガンホルダー(本体装着済み)

・洗浄剤タンク(本体装着済み)

・取扱説明書

(画像に写っている物が全てです)



◆梱包

・エアーキャップで包み、ダンボールに入れて発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>掃除機・クリーナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケルヒャー