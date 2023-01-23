『⭐ザノースフェイス メンズM スノージャケット ハイベント スキー スノボー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月10日 12時 45分に出品され03月10日 12時 45分に終了予定です。即決価格は9,438円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 初めまして(*^^*)

ご覧頂きありがとうございます⭐

キッズ、レディース、メンズ、小物など幅広い古着を出品しております。



300円引き実施中/

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ぜひ購入前に取引メッセージにてコメントください♬



◯購入について

即購入、コメントなしでの購入大歓迎です(*^^*)



◯発送について

24時間以内の発送に努めております。



◯送料・発送方法

全商品送料無料です♪



◯値下げ

ご希望の値段やご予算を教えていただければなるべく対応できるように努めたいと思いますのでお気軽にコメントください(*^^*)



◯商品について

古着、ヴィンテージ商品を取り扱っております。

新品同様の品質とは異なりますので、古着の特性をご理解いただける方にご購入いただけると幸いです。

必ず実寸サイズでのサイズ確認をお願いいたします。

何卒ご理解・ご了承のほど、よろしくお願いいたします。



商品に関するご質問やコメントがありましたら、可能な限り対応させていただきます。ご納得の上でご購入いただけるよう努めさせていただきますので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください(*^^*)♪



⚪︎ブランド

ザノースフェイス THE NORTH FACE



⚪︎アイテム

スノージャケット

マウンテンパーカー

刺繍ロゴ

フード着脱

ハイベント

メッシュライニング

ナイロンシェル



⚪︎素材

シェル：100% ナイロン

裏地：100% ポリエステル



⚪︎サイズ

メンズM(US表記S)



⚪︎実寸(※素人採寸のため、微妙なずれはご了承ください。必ず実寸サイズを確認の上ご購入下さいますようお願い致します。)

肩幅 約52cm

身幅 約57cm

着丈 約71cm

袖丈 約66cm



⚪︎カラー

ブラック



⚪︎商品状態

古着《USED》

大きなダメージのない良品



♦︎クリーニング済み



⚪︎商品一覧↓

#yutty古着アパレル



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#mm412 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐ザノースフェイス メンズM

スノージャケット ハイベント スキー スノボー