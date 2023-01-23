『【引き渡し限定 愛知県一宮市】LOUIS GARNEAU ルイガノ クロスバイク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月01日 00時 34分に出品され05月01日 00時 34分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【引き渡し限定 愛知県一宮市】

LOUIS GARNEAU ルイガノCHASSE クロスバイク



5年ほど前に購入しましたが、使用頻度が少ないため出品致します。



屋外、屋根付きの自転車置き場で保管していたため、汚れ、傷、錆などあります。

1年前にタイヤがパンクしたため、交換しました。

その後、ほとんど乗っていないため現状のタイヤの状態はわかりません。



中古品であることにご理解ある方のみ、ご購入をお願い致します。





【ブランドの信頼性】

LOUIS GARNEAUは、高品質なスポーツバイクで知られるブランドです。特にクロスバイクは、通勤やレジャーに最適です。



【モデルの特長】

CHASSEモデルは、軽量なアルミニウムフレームを採用し、快適な乗り心地を提供します。



【デザインと機能性】

ホワイトのシンプルなデザインは、スタイリッシュでどんなシーンにもマッチします。ハンドル周りには、機能的な装備が整っています。



- ブランド: LOUIS GARNEAU

- モデル名: CHASSE

- 色: ホワイト

- タイプ: クロスバイク

- フレームサイズ: 420AC

- フレーム素材: アルミニウム



#クロスバイク #LOUISGARNEAU #ルイガノ 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>自転車本体 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイガノ

カテゴリ 車・バイク・自転車

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