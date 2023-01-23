『PRADA Re-Nylon スマートフォンケース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月09日 03時 38分に出品され03月09日 03時 38分に終了予定です。即決価格は45,540円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 大阪梅田の百貨店で購入したプラダのスマートフォンケースです。

数回使用しましたが使うことがないため出品いたします。



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブラック

素材···ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PRADA

Re-Nylon

スマートフォンケース