『【稼働品】コルム■ロムルス レディースウォッチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 22時 08分に出品され05月08日 22時 08分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます♡



【商品名】



◆ 稼働品☆CORUM コルム QZ レディス腕時計 ROMVLVS ロムルス 24.101.21シルバー文字盤 ラウンド

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【状態】

稼働品

時刻調整：可能

日付調整：なし

ガラス面傷なく美品

他やや擦れ、傷あり

文字盤シミあり



【付属品】

本体、箱（おまけと考えて下さい）



ブランドリユース店にて購入しました、鑑定済み正規品です。



※※腕周りはメジャー採寸のおおよその長さですので、多少の誤差はご了承ください。



※※【稼働品】であっても電池残量は分かりかねます。出品中や配送時に止まってしまう可能性もあります。

初回出品時の稼働のみ確認していますので、止まっている場合はご自身で電池交換して下さい。

止まってる可能性も視野に入れてご購入をお願いします。



※※【稼働品】に関しまして、動作しているかの確認しか行なっておりません。細かな動作確認や裏蓋を開けての確認は行っておりませんので、ご理解の程宜しくお願い致します。



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▼▼注意事項▼▼

■ブランド品は全て本物正規品です。



■状態は写真優先です。

写真をよくご覧になってご購入ください。

細部まで気にされる方はご遠慮下さい。



また気になることは事前に質問欄よりコメントお願い致します。



■購入承認は基本的に申請順ですが、こちらの元々提示している提示価格で買っていただける方がいらっしゃった場合、そちらを優先いたします。



※※プロフィール必読※※



★たくさん出品予定ですので、

是非SHOP内御覧下さい(^^) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: コルム

カテゴリ ファッション

レディース

時計 タグ 【稼働品】コルム■ロムルス レディースウォッチ