『キヤノン EF24-105mm f/4L IS USM【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 55分に出品され04月01日 06時 55分に終了予定です。即決価格は22,310円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品で購入したワンオーナー品です。



購入後すぐに保護フィルターを装着しています。



Lレンズの憧れと便利ズームということで購入したものの、単焦点にハマり出番がありません。10回くらいの使用です。



大切に扱い使用回数も少ないのでキズ、スレ等見当たらず使用感もあまり感じられないと思います。



レンズ内に微細なチリの混入はありますが、目立つホコリ等は見当たりません。カビ、くもりもありません。



フードには二箇所スレがあります。



素人検品ですので見落としご容赦願います。



防湿庫で保管しています。



出品前にカメラに取り付け動作良好を確認しました。



箱あります。付属品等の内容物も揃っています。



素人検品の中古品とご理解いただき購入よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(ズーム) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン