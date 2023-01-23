『サボテン【金鯱】⑥☆感謝を込めて20個限定☆/サボテンの王様/ドライガーデン/【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 51分に出品され03月08日 04時 51分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在705件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 属名/サボテン科エキノカクタス属

学名/Echinocactus grusonii

和名/金鯱（キンシャチ）





15号 取手付きプラ黒鉢

全高約60㎝/最大幅約35㎝



※ほぼ写真の物と同等品をお送り致します。



金色の刺が大変綺麗な迫力満点な、大型金鯱になります。

人気のある植物で観賞価値が高いです。

約30年物の希少品で耐寒性も強く人気のドライガーデン/ロックガーデンにも最適です！！



栽培は比較的簡単で丸い形がなんとも愛らしいのですが、風格のある姿はサボテンの王様とも呼ばれています。





※時間の経過とともに、形状や色等若干変化する事がございます。植物の性質ですので、何卒ご了承下さい。



※佐川急便にて発送いたします。



当店の「送料込み」出品商品は北海道・沖縄県及び離島(橋梁による陸続きの場合も含む）への発送は対応しておりません。



※植物のお届けになりますので、ご購入時にコメントや取引ナビにて「受け取り可能な時間帯」をご一報ください。

出来れば、お電話番号もお知らせ頂ければ幸いです。



何卒宜しくお願い致します。



品種名...その他サボテン 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>観葉植物>>>サボテン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし