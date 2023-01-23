『【美品】ノースフェイス アンタークティカバーサロフトジャケット NA61930【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 17時 08分に出品され04月29日 17時 08分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★これからの季節に★

THE NORTH FACEノースフェイス

アンタークティカバーサロフトジャケット

Antarctica Versa Loft Jacket





サイズ L

品番 NA61930

カラー ブラック



状態

目立つ汚れ等もなく状態良好です。







THE NORTH FACE 史上最高の長さと温かさを持つフリース生地を採用した防寒ジャケットです。寒冷地での活動を想定し、前身頃部分は毛足の長いスーパーロフトフリースを二重仕様に。生地間のデッドエアを大きく広げて保温効果を高めており、防風シェルと組み合わせることで、活用幅が広がります。

袖は操作性を重視したストレッチフリース素材を使用。脇に配置したベンチレーションが蒸気を放出し、素早い体温調節が可能。静電気の発生を抑える静電ケア設計を採用しています。



バルトロライトジャケット

バルトロ

マウンテンダウンジャケット

マウンテンライト

デナリ

ビレイヤー

アンタークティカ

ノースフェイス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ノースフェイス

アンタークティカバーサロフトジャケット NA61930