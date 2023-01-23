『ounce Cashmere half coat【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 21時 40分に出品され03月31日 21時 40分に終了予定です。即決価格は18,360円に設定されています。現在228件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 韓国 ファッションブランド

ounce



サイトで購入後、一度数時間着用いたしました。

あまり似合っていないと思ったので出品いたします。

色はブラウンです。



サイトだと届くまでに1カ月くらいはかかると思うので、ぜひご検討いただけたらと思います。



[fabric]

wool 80%, cashmere 10%, nylon 10%



[size]

free：着丈 76, 身幅 66, ネックラインからの袖丈 72, アームホール 35





ブランド：ounce





カラー···ブラウン



着丈···ミドル



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ordinairement 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ounce

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