『スケボー ミニランプ組み立てキット Mサ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 08時 38分に出品され04月16日 08時 38分に終了予定です。即決価格は12,450円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ベビーランプMサイズ

金メダルおめでとう！

大学のイベントで堀米さんがベビーランプを滑りました！23/10

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◆商品説明◆

高さ300長さ約950幅910

R1850

緩くし過ぎないように設計しました。

難易度は低くありません。



上級者の方は高難度のコーピングトリック。初級者の方はドロップイン、インターフェイキー、テールタップ。

パークにあるランプより僅かに緩い斜度なので、skatepia製ランプでメイクできればパークのランプでもできます。



ミニランプ 用 カット済材料 組み立てキット。作り方は電動ドライバーで木ネジ打っていくだけ♪

電動ドライバーが使えれば組み立て可能！

※ビス付属なし。おすすめのビスは50ミリ木割れ防止ビスが約90本。25ミリフレキビスが約50本（1台分）

☆材料☆

コーピングはエンビパイプ！金属ではないので恐怖心を減らします。滑走面は5.2ミリ合板＋2.5ミリMDFの2枚重ね。MDFは吸音に優れています。 その他材料は1×4.2×4材、一部サンギを使用します。



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～製作について～

電動ドライバーのご準備をお願いします。電動ドライバーにつける穴あけビット（2～2.5ミリ）もご準備下さい。2.5ミリが最適です。



◆注意事項◆

商品発送まで通常1週間程。商品内に説明書を同梱致します。注意点を確認いただき製作をお願いします。 組み立ての際、不明点や詳細はお電話でも対応中！不在の場合は当日20時までに折り返しできる予定です。

材料は質の良い物を使用しており、1本ずつ厳選して材料を仕入れてますが、性質上、歪み多少の割れが発生してる場合があります。加工時は1.2mmのズレの発生もあり、ご理解の程よろしくお願い致します。ランプ組み立て後は自己責任においてのみ利用する事を承諾頂いた上でのお取引とさせて頂きます。



■ご質問・お問合せはお電話・SMSでも受付中■TEL:090-8373-2611 担当:今川（9-20時） 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用